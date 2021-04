Meghan Markle non sarà sabato prossimo al funerale del Principe Filippo: Harry già in partenza dalla California

Meghan no e Harry sì. Il principe Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan. Lo rende noto Buckingham Palace. L'assenza di Meghan è frutto delle raccomandazioni dei suoi medici, poiché la duchessa è in stato di gravidanza avanzata e ha già avuto un aborto spontaneo l'anno scorso, fanno sapere fonti vicine ai Sussex. Mentre Harry, come confermato da Buckingham Palace, è in partenza dalla California e si sottoporrà all'arrivo ai protocolli cautelari previsti dall'emergenza Covid: vale dire passando attraverso i test necessari e isolandosi per 5 giorni.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Principe Filippo, le due visite a Napoli perché alla Regina... LA SCOMPARSA Morto il principe Filippo, aveva 99 anni. Una vita all'ombra... IL LUTTO Principe Filippo, il messaggio commovente della Regina Elisabetta:... LA MORTE DEL PRINCIPE FILIPPO Principe Filippo, il funerale in forma privata: ammessi solo 30...

Principe Filippo, i figli al castello di Windsor. «Voleva morire nel suo letto»

Il funerale sabato 17

Intanto il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace. I media britannici anticipano alcuni dettagli dei funerali del principe Filippo, che si svolgeranno sabato 17 aprile a partire dalle 15 (le 16 in Italia). Il giorno del funerale, il feretro verrà trasportato per il breve percorso che separa gli appartamenti reali del Castello di Windsor dalla St George's Chapel, dove si svolgerà la cerimonia. Membri della famiglia reale, compreso l'erede al trono Carlo, seguiranno a piedi il feretro, mentre la regina raggiungerà la cappella separatamente.

Dopo la cerimonia, il duca di Edimburgo sarà sepolto nella Volta Reale della cappella, dove sono sepolti numerosi membri della famiglia reale, compresi tre sovrani: Giorgio III, Giorgio IV e Gugliemo IV. Nel Coro della Cappella di San Giorgio è invece sepolto Enrico VIII, uno dei monarchi più importanti della storia inglese e britannica. A partire dal XIX secolo, la St Georgès Chapel e (nel caso della regina Vittoria) i vicini Frogmore Gardens hanno sostituito l'Abbazia di Westminster come luogo di sepoltura dei menbri della monarchia britannica. Anche la regina Elisabetta ha già scelto la Cappella come luogo della propria sepoltura.