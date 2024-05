Maiorca, crolla terrazza di un ristorante: almeno tre morti e più di venti feriti. Il locale era pieno di turisti

Tragedia in Spagna. Almeno tre persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite nel crollo della terrazza di un ristorante nella località turistica della Playa de Palma, a Palma di Maiorca. Secondo i servizi di emergenza, il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 20:30 in un edificio al civico 36 di Calle Cartago nel ristorante Medusa Beach Club dove, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto la terrazza del locale su due livelli, in quel momento affollata di clienti.

Il crollo

Sarebbero stati i vicini ad allertare la polizia e la guardia civile.

Sul posto, un edificio a due piani, le squadre di emergenza dei vigili del fuoco stanno soccorrendo le persone rimaste intrappolate tra le macerie. Tutte le ambulanze disponibili a Palma sono state spostate in via Cartago, dove l'attività è attualmente al massimo. Alcuni vicini hanno spiegato di aver sentito un forte rumore e poi delle urla. Il sindaco di Palma, Jaime Martínez e il primo vicesindaco, Javier Bonet, sono già in via Cartago e stanno parlando con i comandanti della Polizia Locale per chiarire le circostanze della tragedia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO