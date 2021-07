Maiorca, due ragazze positive in vacanza. Quarantena in Covid Hotel: «È terribile, il cibo fa schifo e siamo rimaste senza acqua»

Gabriella Fernandez, una ragazza britannica, sarebbe dovuta tornare in Gran Bretagna domenica 11 luglio. Ma il giorno prima di imbarcarsi la sua amica Giorgia è risultata positiva al Covid in seguito al tampone obbligatorio necessario per rientrare in patria. Per questo motivo entrambe sono state costrette a isolarsi in quarantena in un Covid Hotel. Intervistata su Itv Gabriella Fernandez ha raccontato l'incubo che stanno vivendo in quella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati