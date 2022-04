Maks Levin, trovato morto a Kiev dopo 3 settimane il fotoreporter ucraino: lascia moglie e 4 figli

Il fotoreporter Maks Levin è stato trovato morto vicino a Kiev, dopo essere scomparso da quasi 3 settimane. Stava documentando la guerra quando le ostilità sono aumentate. Lascia la moglie, i genitori e 4 figli. «Un'altra terribile tragedia», scrive su Twitter Anastasiia Lapatina.

Oksana Baulina, morta giornalista russa: colpita dalle bombe di Mosca mentre lavorava a Kiev

Ucraina, bombe su chi fugge dalle città: la trappola dei corridoi umanitari. Giallo sui jet dalla Polonia

Levin era fotografo personale per una delle «principali piattaforme di notizie ucraine - LB.ua», come scriveva lui stesso nella biografia. La scoperta è stata fatta dopo una lunga ricerca nei pressi del villaggio Guta Mezhyhirska nella regione di Kiev. Il fotografo, accompagnato da Oleksiy Chernyshov, un militare in servizio ed ex fotografo, era andato lo scorso 13 marzo a Guta Mezhyhirsk per documentare le conseguenze dell'aggressione russa.

I due, lasciata la macchina, si erano diretti verso il villaggio di Moshchub. Si è poi saputo che in quell'area erano scoppiati intensi combattimenti.

Si legge: «Sono anche un reporter/trasgressore in Ucraina per Reuters. Lavoro come fotoreporter dal 2006. Dal 2012 sono stato coinvolto nello sviluppo di LB.ua come nuova piattaforma multimediale girando video, scrivendo testi e trasmettendo online. Ho fotografato la guerra nell'Ucraina orientale sin dall'inizio: cattura dell'amministrazione statale regionale di Donetsk; Elezioni presidenziali nella regione di Donetsk che si sono svolte di fatto in condizioni militari; primi soldati "caucasici" a Donetsk, la cattura di Sloviansk; Battaglione "Aydar" e Battaglione "Donbass" a Popasna, Lisichansk, Kurakhovo, Ilovaysk, Myrna Dolyna; Debal'tsevo e Mariupol dopo il bombardamento. Insieme al battaglione volontario "Donbass", sono stato circondato a Ilovaisk (regione di Donetsk) e sono riuscito a fuggire dalla trappola di Ilovaisk con altri tre giornalisti. Sono il co-organizzatore della mostra “Maydan: Human Factor”, il partecipante delle mostre “Ukraine 24».