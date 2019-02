È allarme in Canada: la malattia del cervo zombie minaccia anche l'uomo

Sabato 9 Febbraio 2019, 17:09

Secondo il Center for Disease Control and Prevention in 24 paesi degli Stati Uniti e in due province canadesi sono stati registrati casi di Cronic Wasting Disease - CWD - in cervi selvatici, renne e alci.Questa condizione neurologica mortale è anche nota come malattia del cervo zombie. Secondo The New York Post, questo disturbo provoca una forte perdita di peso negli animali, li costringe a muoversi in schemi ripetitivi e a perdere gradualmente l'equilibrio e il senso dello spazio. La patologia è stata identificata per la prima volta alla fine degli anni '60 in un cervo in Colorado, per diffondersi lentamente in altre zone.Nel gennaio 2019 è stata registrata in 251 contee di 24 stati. Il CDC rileva, inoltre, che alcuni casi sono stati registrati anche in Norvegia, Finlandia e Corea del Sud.Sebbene la malattia non sia stata ancora rilevata negli esseri umani, alcuni specialisti hanno espresso preoccupazione sul fatto che la patologia possa interessarli. Pertanto, gli esperti dell'Università del Minnesota sostengono che la CWD dovrebbe essere trattata come un problema di salute pubblica.Michael Osterholm, specialista in materia, ha affermato che «è probabile che nei prossimi anni ci siano casi su esseri umani» che protrebbero essere «associati al consumo di carne contaminata». «È possibile che il numero di casi umani sia sostanziale e non eventi isolati», ha aggiunto.L'esperto ha confrontato la malattia da deperimento cronico con il cosiddetto morbo della mucca pazza, osservando che anche per questa seconda patologia per un certo periodo gli esperti non hanno creduto che potesse interessare anche l'uomo.Si ritiene che la CWD possa essere trasmessa attraverso le feci, la saliva, il sangue o l'urina, e che le stesse possano rimanere nell'ambiente per lungo tempo. Non esiste alcun vaccino o trattamento contro la malattia e i suoi sintomi possono richiedere fino a un anno essere visibili.