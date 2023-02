Malcom X, la famiglia denuncia Fbi, Cia e Polizia di New York: «Avevano un piano per assassinarlo»

La famiglia di Malcolm X intende fare causa a Fbi, Cia e Polizia di New York per la sua morte. La figlia dell'attivista nero per i diritti civili Malcolm X ha dichiarato di voler fare causa al Dipartimento di Polizia di New York e ad altre agenzie per il suo omicidio del 1965. Ilyasah Shabazz afferma che i funzionari statunitensi hanno occultato in modo fraudolento le prove che «hanno cospirato ed eseguito il piano per assassinare» suo padre.

La donna ha annunciato l'azione legale prevista nel luogo in cui il padre fu ucciso a New York esattamente 58 anni fa. Un avvocato ha dichiarato che anche l'Fbi e la Cia sono stati citati nel dossier legale. La signora Shabazz, 60 anni, aveva due anni quando vide il padre ucciso a colpi di pistola. Tre uomini armati gli spararono 21 volte mentre si preparava a parlare in un auditorium di Harlem.

«Per anni la nostra famiglia ha lottato affinché la verità venisse a galla sul suo omicidio», ha dichiarato martedì presso il locale, che nel frattempo è stato trasformato in un sito commemorativo, mentre depositava le notifiche di reclamo, precursori di un'azione legale.

BREAKING‼️ The daughter of Malcolm X, Ilyasah Shabazz is now going to sue the FBI, CIA and the NYPD over his assassination. Well now, seeing how the files on JFK’s assassination have come out recently, let’s see if the files on Malcolm X will! “Open up the files!” - Farrakhan pic.twitter.com/0C9nPlbqMh — Rizza Islam official (@RizzaIslam) February 22, 2023

Alla conferenza stampa, Benjamin Crump - l'avvocato che rappresenta la famiglia - ha affermato che potenti figure del governo americano hanno cospirato per uccidere Malcolm X. Ha menzionato l'ex direttore dell'Fbi J. Edgar Hubbard. Nel corso del suo intervento ha citato l'ex direttore dell'Fbi J Edgar Hoover. Crump ha detto che la famiglia di Malcolm X intende intentare una causa per morte ingiusta chiedendo un risarcimento di circa

00 milioni di dollari (83 milioni di sterline). «Non si tratta solo di coloro che hanno scatenato la rivolta», ha detto. «Si tratta di coloro che hanno cospirato con i triggermen per compiere questo atto scellerato».

La Polizia di New York ha dichiarato alla Bbc di non voler commentare le cause in corso. L'Fbi e la Cia non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. Malcolm X era uno dei principali portavoce della Nation of Islam - che sosteneva il separatismo dei neri americani - prima della sua acrimoniosa separazione dall'organizzazione. Aveva 39 anni quando fu ucciso. Un uomo, membro della Nation of Islam, ha confessato di averlo ucciso. Nel 2021, altri due uomini condannati per il suo omicidio sono stati annullati dopo che un giudice dello Stato di New York ha dichiarato che c'era stato un errore giudiziario. I due uomini sono stati in seguito completamente scagionati dopo che il procuratore generale di New York ha scoperto che i pubblici ministeri avevano nascosto prove che li avrebbero probabilmente scagionati dall'omicidio. I familiari degli uomini ingiustamente condannati fecero causa e ottennero 26 milioni di dollari dalla città di New York e 10 milioni di dollari dallo Stato di New York.