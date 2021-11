Malcolm X, la figlia Malikah Shabazz trovata morta in casa: aveva 56 anni

Malikah Shabazz, figlia di Malcolm X, è stata trovata morta in casa. La donna aveva 56 anni e al momento non sono note le cause della morte, anche se apparentemente sarebbero naturali.

A trovare Malikah Shabazz, priva di sensi nella sua casa di Brooklyn, è stata la figlia. Come riporta anche l'Independent, la polizia ha parlato di decesso dovuto a cause naturali. Su Twitter sono arrivate le condoglianze di Bernice King, figlia del defunto Martin Luther King Jr. «Sono profondamente rattristata dalla morte di Malikah Shabazz. Il mio pensiero va alla sua famiglia, i discendenti della dottoressa Betty Shabazz e Malcolm X. La dottoressa Shabazz era incinta di Malikah e della sua gemella, Malaak, quando Malcolm fu assassinato. Riposa in pace, Malikah».

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.



Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.



Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC

— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021