Terrore alle Maldive: spaventoso incendio distrugge il resort di lusso

Un devastante incendio ha distrutto il resort di lusso Gili Lankanfushi alle Maldive nella notte di mercoledì. In tutto, sette casette a bordo spiaggia e il ristorante sono stati distrutti dalle fiamme, diffuse principalmente a causa dei venti. Secondo le prime informazioni, tutti gli ospiti molti dei quali stranieri ovviamente e il personale sono stati evacuati dall'isola tra scene di panico e urla. Inoltre, sono state rese disponibili sistemazioni alternative e temporanee.

Si ritiene che l'incendio sia iniziato in un complesso autonomo chiamato Crusoe Residence. Soggiorni in questa categoria costano, in media, 5,000 dollari a notte e in questi giorni il resort è tutto esaurito per le vacanze di Natale e capodanno. Il personale del resort è stato avvisato delle fiamme da una nave da pesca vicino all'isola di Lankanfushi: fortunatamente questo allarme lanciato ha salvato la vita a tanti. La squadra antincendio e di soccorso è riuscita parzialmente a domare l'incendio verso le cinque del mattino e nessuno risulta ferito.

