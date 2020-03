Mamma 17enne uccisa dall'ex: «Accoltellata mentre dormiva accanto al figlio di 3 mesi»

Uccisa dall'ex mentre dorme nel letto accanto alla figlia di 3 mesi. Pamela Rodriguez, giovane mamma di 17 anni, è stata accoltelata a morte dal suo ex fidanzato 21enne nella sua casa di San Juan, nel nord-ovest dell'Argentina. A lanciare l'allarme è stata la mamma della vittima che ha incontrato il ragazzo che usciva velocemente dalla loro abitazione.

La donna, una volta in casa, ha trovato la figlia in un bagno di sangue accanto al corpo del nipotino e ha subito chiamato i soccorsi, come riporta il Sun. L'intervento immediato dei soccorsi però non è stato sufficiente a salvarle la vita e la 17enne è morta nel percorso verso l'ospedale. Pare che la giovane avesse già in passato denunciato l'ex per percosse e abusi, ma le autorità non hanno mai fatto nulla.

L'adolescente aveva deciso di interrompere la loro relazione, nonostante avessere un bambino piccolo, perché temeva per la sua stessa vita. Da dicembre non stavano più insieme ma lui continuava a tormentarla, aveva anche minacciato di suicidarsi, erano state sporte diverse denunce, fino a quando non è accaduto l'irreparabile. Il 21enne si è introdotto di nascosto nella casa della ex e l'ha uccisa senza pietà accanto al corpo del loro bambino piccolo.

Ultimo aggiornamento: 20:07

