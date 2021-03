Mamma 18enne muore dopo aver fatto sesso con il marito: «Si è sentita male durante la doccia»

Muore mentre fa una doccia bollente con il marito. La 18enne Vitoria Costa de Castro ha avuto un malore che si è rivelato essere fatale mentre faceva una doccia bollente con suo marito subito dopo aver fatto sesso. A lanciare l'allarme è stato il consorte 19enne che non riusciva in alcun modo a rianimare la moglie.

La studentessa e mamma di un bambino di appena 2 mesi di Sao Vicente, in Brasile, è morta poco dopo un atto sessuale. Il marito ha spiegato che i due avevano fatto sesso nella loro camera da letto e poi avevano deciso di fare una doccia insieme. A quel punto Vitoria si è sentita male e il marito ha chiamato sia il padre di lei che i soccorsi. Insieme all'ambulanza, come riporta anche il Sun, sul posto è arrivata anche la polizia, ma gli agenti hanno subito riconosciuto il decesso come morte accidentale.

Sul corpo della 18enne non c'erano segni di violenza. Ora si indaga sulla morte misteriosa della 18enne che potrebbe essere stata causata da un arresto cardiaco. Secondo la famiglia Vittoria non fumava, non beveva alcolici né faceva uso di droghe o aveva patologie note.

