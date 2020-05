Mamma avvelena il figlio di 11 anni con degli psicofarmaci e poi nasconde il cadavere: «È stato un incidente»

Ultimo aggiornamento: 20:46

e fa. Alexandra Dougokensk di Planalto, nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, ha avvelenato il, Rafael Mateus Winques e dopo averlo ucciso ha fatto sparire il corpo e ne ha denunciato la scomparsa alla polizia.Subito dopo la denuncia sono scattate le indagini, gli agenti hanno setacciato tutta la zona, ma dopo 10 giorni i primi sospetti sono ricaduti sulla madre. La donna, interrogata dalla polizia, ha confessato di aver avvelenato con dei farmaci il bambino, ma ha poi provato a giustificarsi dicendo loro che si era trattato di una fatalità. Alexandra aveva detto di essere andata in camera del figlio e di non averlo trovato, notando poi che la porta di casa era socchiusa. Tutto faceva pensare a un rapimento, ma quando il cadavere del bambino è stato trovato le indagini hanno preso un'altra piega.Dopo l'interrogatorio la donna ha ammesso di aver dato degli psicofarmaci al figlio, una dose così massiccia da ucciderlo. Notando che il bambino non le rispondeva più ha avvolto il corpo in un lenzuolo e presa dalla paura lo ha sepolto.