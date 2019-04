Martedì 9 Aprile 2019, 12:01

Una donna è riuscita a mettere in salvo i suoi due bambini piccoli pochi secondi prima che il loro veicolo esplodesse avvolto dalle fiamme a Canberra, capitale dell'Australia.L'incidente è avvenuto nel parcheggio di un parco dove Catherine Mayes e i suoi due bambini di 5 e 20 mesi stavano andando. La macchina di Mayes ha avuto delle difficoltà a partire, quindi la donna ha utilizzato una batteria portatile per tentare di attivare il motore del veicolo. Tuttavia, la batteria ha cominciato a emettere uno strano suono ed è esplosa poco dopo.La donna in maniera lucida e tempestiva si è affrettata a portare i bambini fuori dal veicolo, anche se ha incontrato diverse difficoltà per liberare il bambino più piccolo dal seggiolino. Pochi istanti prima che la macchina divenisse una palla di fuoco, i tre erano al sicuro.«Non credo di aver fatto nulla di straordinario, ma solo il mio dovere. Sono qui per proteggere i miei figli e questo è quello che devo fare», ha detto Mayes nelle dichiarazioni citate dalla stampa locale.