Mamma di 16 figli ha già iniziato a fare i regali di Natale: «Sfruttiamo i saldi estivi»

Ultimo aggiornamento: 15:00

Almancano ancora quasi cinque mesi, ma lei ha iniziato a portarsi avanti col lavoro: il motivo è il numero esorbitante di figli, ben 16, di, una mamma australiana che si sta perciò già organizzando per i regali, come ha rivelato lei stessa al tabloid inglese, che ne ha raccontato la storia.Il motivo non è solo legato al tempo, ma: comprare tutti i regali a ridosso del Natale sarebbe infatti una spesa importante, mentre spalmare la spesa su un periodo di tempo più lungo la aiuterà a non andare in difficoltà, sfruttando anche i saldi estivi. Non è certo il primo anno che la famiglia si organizza così: ogni estate parte l’operazione regali, e uno dei figli, nominato ‘elfo di Natale’, aiuta la mamma con le operazioni di pianificazione.«Io e mamma ci stiamo preparando - ha detto la piccola Eve, elfo di Natale di quest’anno, sul canale YouTube di famiglia - Abbiamo fatto sfogliare il catalogo dei giochi ai miei fratelli e sorelle, così possono scegliere il regalo e inserirlo nella lista per Babbo Natale». Ma come detto, il budget è importante: «Ci atteniamo a quello - spiega mamma Jeni - per aiutarci sfruttiamo gli sconti estivi. Per il resto usiamo Laybuy, che permette di dilazionare i pagamenti».