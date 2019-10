Mamma esce dalla doccia per asciugarsi e le esplode l'occhio: «Ho visto tutto sfocato»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si stavadopo aver fatto laquando il suo. Claire Willis ha sentito letteralmente esplodere la sua cornea, ha avvertito uno scoppio mentre si asciugava dopo la doccia e ha realizzato che era successo qualcosa di grave dopo che ha iniziato a vedere tutto sfocato.Il terribile incidente è successo durante una vacanza. Claire si trovava in Turchia insieme al marito quando ha visto cosa era accaduto. I due sono immediatamente corsi in ospedale dove i medici hanno parlato di un perforamento della cornea e hanno invitato la donna a tornare a casa. Durante il volo però ha contratto un'infezione e una volta tornata nello Staffordshire, le sue condizioni erano peggiorate.Quando i medici hanno visitato la 45enne c'era una grave infezione in corso: per 9 giorni hanno provato a salvare l'occhio con vari cicli di antibiotici ma alla fine è stato necessario rimuoverlo, vista la gravità della situazione. Da quel momento la sua vita è cambiata: si è licenziata dal suo lavoro di pulizie a scuola per non spaventare i bambini, ha iniziato ad indossare sempre occhiali da sole e ha iniziato ad avere problemi di ansia. Ora Claire è in attesa di un intervento per mettere una protesi nella speranza che possa rendere migliore la sua vita.