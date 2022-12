Trovato morto a 15 anni dopo la serata con gli amici, l'addio straziante della mamma: «Sei il mio angelo, riposa in pace amore mio»

Il saluto di mamma Frances Mccallan al suo Matthew, ha commosso il web. Il ragazzo di Dungannon in Irlanda, era scomparso dopo una serata con gli amici e di lui non si avevano più avuto tracce, fino alla tragica scoperta del suo corpo senza vita. La mamma ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche.

Era una serata tranquilla quella che Matthew, 15enne irlandese, aveva deciso di trascorrere con gli amici: sabato 3 dicembre erano andati ad ascoltare un concerto di musica country nella Contea di Tyrona e poi erano rincasati. L'unico però, che non ha più fatto ritorno a casa è stato proprio Matthew di cui si sono perse completamente le tracce.

Dato l'allarme, i genitori dell'adolescente, Frances e Peter, avevano cominciato (con moltissime persone della comunità), le ricerche nei boschi, nelle cittadine vicine fino ad arrivare alla località di Fintona dove purtroppo hanno ritrovato il cadavere.

Dopo la macabra scoperta, (la polizia ha avviato le indagini per capire come si sono susseguiti gli eventi), mamma Frances ha voluto, con un post su Facebook, ringraziare tutti coloro che si sono prodigati nelle richerche: «Ringrazio moltissimo tutti coloro che hanno avuto un pensiero per Matthew e che hanno collaborato e contribuito alle ricerche. Ora è il mio angelo in paradiso e mancherà moltissimo alla sua mamma, al suo papà e alla sua amorevole famiglia. Riposa in pace amore mio».