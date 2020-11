Mamma e figlio muoiono a poche ore l'una dall'altro dopo aver contratto il Coronavirus

Dorothy Wakefield, 79 anni, e suo figlio Mark, 53 anni, sono morti a sette ore di distanza l'uno dall'altra a Stoke-on-Trent, Inghilterra, dopo aver entrambi contratto il Coronavirus, secondo quanto riferiscono i media locali.

Il mese scorso, Mark, che si prendeva cura della sua anziana mamma, ha perso l'olfatto e il gusto, ha avuto la tosse e difficoltà nel respirare, così ha chiamato un'ambulanza. Entrambi sono stati portati d'urgenza in ospedale, dove un test ha confermato che avevano contratto il Coronavirus. Dopo aver trascorso una settimana in coma indotto, l'uomo è deceduto. Poche ore dopo è morta anche sua madre con la stessa patologia.

«Quando mia nonna e mio zio sono andati in ospedale non immaginavano che non sarebbero mai più tornati a casa», ha spiegato Emily Murrell, una parente delle vittime. «Mark seguiva tutte le linee guida del distanziamento sociale e prendeva tante precauzioni», ha aggiunto la 25enne, che chiede alle persone di prendere sul serio la pandemia.

Murrell ha spiegato che suo zio non si sentiva molto bene e che aveva bisogno di ossigeno. «Nel giro di pochi giorni è finito in terapia intensiva, non riusciva a respirare da solo», ha aggiunto, precisando che nonostante il suo stato di salute, ha continuato a credere nella sua guarigione.

«É stato orribile», ha raccontato Murrell, ricordando una situazione che sottolinea «non sembrava reale». «Non possiamo credere che se ne siano andati entrambi nel giro di poche ore», ha detto Murrell, che ha commentato che l'unica consolazione che la sua famiglia ha è che i loro cari «sono andati via insieme, quindi non saranno mai separati».

Gli utenti della Web hanno creato una pagina su GoFundMe per aiutare la famiglia a sostenere le spese pe i funerali.

