Mamma muore nel giorno del funerale della figlia 19enne

Una famiglia di Oliveira de Azeméis, Portogallo, sta vivendo giorni difficili dopo la morte di una madre e di una figlia nell'arco di sei giorni.

Come riporta la stampa locale, Ana Beatriz Soares, 19 anni, ha perso la vita il 28 luglio in un violento scontro tra due auto e un mezzo dei Vigili del Fuoco, ad Arouca. Il funerale della giovane è stato celebrato il ​​3 agosto scorso, giorno in cui è morta anche sua madre, Gabriela Soares, che stava combattendo contro un cancro terminale.

La donna è stata sepolta sabato scorso nella tomba di famiglia dove si trova anche la figlia. Sui social si moltiplicano gli omaggi e i mesaggi di commiato: «Che grande tragedia! In una famiglia, riposa in pace», si legge. «Riposa in pace, amica. Vola da tua figlia Beatriz», scrive un'amica di Gabriela.

Secondo quanto riporta CM, nell'incidente stradale ha perso la vita anche una delle zie della giovane.