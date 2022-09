Mamma muore a 36 anni per una malattia misteriosa, lo straziante video alla figlia: «Ecco cosa devi fare ora»

Una mamma morta improvvisamente nel giorno del suo 36° compleanno a causa di una misteriosa malattia: prima di morire ha lasciato un biglietto straziante a sua figlia che non sapeva che la madre fosse malata. Hayley Thompson, di Burnage, nel sud di Manchester, è tragicamente morta appena due giorni dopo una vacanza nel Devon ad agosto.

Non aveva aperto da molto i regali quando è stata male. Dopo essere tornata nella sua tenda con il suo partner, Adam Woodhall, Hayley ha detto di sentirsi male. Quando è andata in bagno, è caduta improvvisamente a terra. Sono stati chiamati i soccorsi ma era già troppo tardi. Hayley è stata dichiarata morta all'interno della sua tenda al Ladram Bay Holiday Park a Budleigh Salterton. Ora la sua famiglia ha rivelato di aver pubblicato un TikTok dicendo a sua figlia Ciana esattamente cosa dovesse fare se lei fosse "morta giovane", un video registrato pochi mesi prima della sua morte.

MAMMA MORTA: IL VIDEO STRAZIANTE PER LA FIGLIA PRIMA DI MORIRE

Nel video commovente la mamma spiega: "Se muoio giovane... date i miei gioielli alla mia bambina. Sappi che ero felice. Tutti devono indossare il giallo al mio funerale. Niente vestiti o cravatte, voglio completi o vestiti gialli. Voglio un DJ all'after party. Se qualcuno la chiama veglia, venga escluso. Ricorda a Kiana e Adam ogni giorno quanto hanno reso speciale la mia esistenza. Amo la mia famiglia, non dimenticarlo mai. Ovunque vedrai i girasoli io ci sarò.".

Sebbene Hayley non fosse stata bene negli anni precedenti la sua morte, la sua famiglia non aveva idea di quanto fossero gravi le sue condizioni. Nel 2016 ha iniziato a vomitare sangue ed era stata ricoverata in ospedale per controlli. Fu lì che i medici scoprirono delle cicatrici sul suo fegato, ma i medici non avevano idea di cosa stesse causando. Dopo diverse visite in ospedale, è stato stabilito che Hayley dovesse essere inserita in una lista d'attesa per un trapianto di fegato. Quello che la sua famiglia non sapeva era che senza un trapianto, la sua misteriosa condizione era fatale. Hayley è stata chiamata due volte in ospedale per un potenziale trapianto di fegato, ma purtroppo nessuno dei due era compatibile per lei.

Sua sorella, Liah Thompson, ha detto: "Negli ultimi due anni è stata con il suo partner, si stava davvero godendo la vita. Prima del 2016 era una ragazza piuttosto grande. Ha perso un sacco di peso. Per questo motivo, è arrivata a un punto in cui era davvero felice e soddisfatta della sua vita. “Sapevamo tutti che stava male e sapevamo che aveva bisogno di un trapianto, ma non pensavamo che fosse necessario appena lo è stato. Penso che l'abbia minimizzato molto; Penso che volesse vivere la sua vita perché era già stata chiamata per i trapianti ed era delusa. Voleva solo divertirsi e penso che questo sia ciò che mi sta bene, che era felice".