Cade dalle scale della metro mentre scende con il passeggino, mamma muore a 22 anni

Inciampa nelle scale delle metropolitana mentre trasporta il passeggino e muore. La 22enne Malaysia Goodson, residente a Stanford, nel Connecticut, stava scendendo le scale della metropolitana di Manhattan mentre portava la sua bambina nel passeggino, quando è scivolata e precipitata rovinosamente a terra.L'incidente è avvenuto per le scale della stazione 7th Avenue B e D sulla 53rd Street nella zona Midtown di Manhattan. I passanti hanno subito allertato i soccorsi e la donna è stata portata con urgenza in ospedale, ma poche ore dopo il ricovero è morta. La bambina nel passeggino ha subito gravi traumi, ma non è in pericolo di vita né riporterà lesioni permanenti. Secondo quanto riporta la stampa locale , le autorità hanno definito la tragedia come un incidente, anche se si stanno conducendo delle indagini per capire se in qualche modo la struttura e il servizio possano aver influito nella tragedia.Intanto però il problema si è focalizzato sulle stazioni metropolitane della città di New York che non sempre sono attente alle persone che portano, appunto, carrozzine o passeggini, o sono disabili. Solo un quarto della metro di New York infatti è dotata di ascensori, e ciò crea enormi difficoltà a chi ha problemi di deambulazione, o chi ha bambini molto piccoli con sé.