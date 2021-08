No vax, la mamma rimanda il vaccino «perché troppo impegnata»: muore a 25 anni

Ansiosa e «troppo impegnata» a crescere la sua famiglia. Sono questi due i motivi che hanno portato una madre a rimandare il vaccino. Ma posticiparlo le è stato fatale. Danni Coombs, mamma di tre figli a soli 25 anni, è morta di Covid in ospedale, al Milton Keynes Hospital (Regno Unito) pochi giorni prima del suo 26° compleanno.

APPROFONDIMENTI BOLZANO Hotel no mask a San Candido, oggi chiude il Cavallino Bianco:... LA STORIA La “paziente 1” di Bologna, Bianca Dobroiu, torna... ROVIGO Vaccino prenotato ma prende il virus: chef veneto stroncato dal Covid...

Danni Coombs' family are "hoping her sad story will help save other lives," as they have urged young people to get vaccinated against COVID-19. https://t.co/hQpj6vftNy

Probabilmente aveva preso il virus dal fidanzato Adam, elettricista. Che ora dovrà prendersi cura del figlio di due anni affetto da autismo e ADHD e delle due bambine di quattro e sette anni.

La “paziente 1” di Bologna, Bianca Dobroiu, torna positiva dopo un anno: «Ingenua a non vaccinarmi»

La famiglia di Danni Coombs ha raccontato che «continuava a rimandare» la vaccinazione perché era «occupata con altre cose». Danni si è ammalata gravemente di coronavirus. I suoi livelli di ossigeno sono crollati rapidamente e poi le è stato messo un ventilatore. Sua zia, Kelly Coombs, ha detto che Danni potrebbe essere stata salvata se avesse preso il suo vaccino contro il Covid.

“She would have done anything for [animals] and hated plastic in the ocean.”

We’re losing so many good people 😢

Danni was an ocean loving 26-yr old Mum of 3.

Remember them. #COVID19 #BlueMind https://t.co/7tC3kZWJXF

— Edd Hind-Ozan (@socialseas) July 30, 2021