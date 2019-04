Mamma si risveglia dal coma dopo 28 anni sentendo la voce del figlio

Martedì 23 Aprile 2019, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2019 23:02

Nel 1991 entrò in coma dopo aver protetto con il proprio corpo il figlioletto Omar dallo schianto in auto. Ventisette anni dopo Munira Abdulla, che all'epoca aveva 32 anni, si è risvegliata proprio grazie alla voce del figlio. Lo riporta Metro: Munira nel corso dei 28 anni in coma è stata trasportata di ospedale in ospedale, con i medici convinti che fosse in grado di sentire dolore ma non di reagire.Il figlio Omar però non ha mai perso le speranze: e infatti, sentendo la voce del figlio che discuteva con il personale della clinica di Bad Aibling (Germania), Munira si è risvegliata. «Sognavo questo momento da anni - ha detto Omar - sono sempre stato convinto che sarebbe tornata indietro da quel tunnel». Per Munira la strada è ancora lunga: ora può comunicare con la sua famiglia ma probabilmente non tornerà mai più ad avere la vita di prima. Suo figlio, però, ha di nuovo una mamma.