Mamma spende una fortuna in oggetti di lusso per suo figlio: «Non riesco a fermarmi»

Jareem, un anno, è considerato il bambino più viziato del Regno Unito. Il piccolo usa un ciuccio con una bambola d'oro del valore di 1.000 sterline, circa 1160 euro, e fa il bagnetto nel latte e miele.

Kasey Akram, mamma a tempo pieno, dice che ama coccolare suo figlio. La donna ha comprato per il minore diversi accessori, che sono costati una vera fortuna, e afferma di non riuscire a fermarsi.

Secondo il quotidiano The Mirror, alcuni dei regali più eccentrici includono una catena Versace da 750 sterline, circa 870 euro, e un braccialetto di diamanti, del valore di 925 sterline, circa 1074 euro.

«Appena sono diventata mamma, la mia ossessione è cambiata. Compro i miei vestiti da Vinted, così posso comprargli quello che vuole», ha rivelato la donna.

Kasey, 32 anni, era una ballerina e modella, ma attualmente non lavora. La donna sostiene le sue eccentricità con i sussidi che riceve e con l'aiuto del suo ex fidanzato, padre del bambino.