Spagna, uccide le due figlie e poi si toglie la vita. «Mamma si è arrabbiata perché voglio passare il Natale con te»

Una mamma in Spagna ha ucciso le due figlie dopo che gli avevano chiesto di passare il Natale con il padre. La donna lavorava alla Guarda Civil nel piccolo comune della Mancia che sognava da anni di lasciare. Il trasferimento è stato prima un progetto deciso insieme al marito Santiago, poi una decisione di lei quando hanno firmato il divorzio e l'affidamento di Iris e Lara, le loro figlie di 9 e 11 anni. Ma lui non voleva che se ne andassero.

Le frasi che hanno scatenato la rabbia

“Mamma è arrabbiata perché passeremo la vigilia di Natale con te e perché vogliamo passare qui anche il capodanno”, ha detto una delle bambine a Mari, la nonna paterna, qualche settimana fa in un pomeriggio di giochi a casa sua secondo quanto riportato da El Mundo. "Non dire a papà che andremo a vivere ad Algeciras". Era la frase che, secondo quanto rivelato dalle ragazze a Santiago, Paola ripeteva loro di più negli ultimi tempi. È stato ciò che lo ha allertato e lo ha spinto a cercare rapidamente un avvocato per richiedere una modifica dell'affidamento e richiedere l'affidamento condiviso.

Il doppio delitto

Gli omicidi sono stati scoperti poco prima delle sette del mattino di ieri. Quando, sconcertata dal fatto che Paola non andasse al lavoro, una sua collega della caserma si è recata direttamente a casa dell'agente. Ha bussato insistentemente alla porta, ma nessuno ha risposto. Non appena entrata ha visto Paola e le sue figlie morte. Aveva ancora l'arma di servizio nella mano destra. Le ragazze hanno avuto due colpi a "distanza ravvicinata", secondo gli inquirenti riscontrati dopo il primo controllo visivo.

Chi ha commesso l'infanticidio

Paola è entrata a far parte della Guardia Civil come componente della 112a promozione (2006-2007) del Corpo. La sua prima destinazione di tirocinio era stata El Ejido (Almería). Successivamente è passata per Guadalajara e poi è stata assegnata nel 2009 a Motilla del Palancar, comune vicino a Quintanar del Rey dove ha conosciuto l'ex marito Santiago.