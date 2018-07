Fa la pipì a letto, mamma uccide di botte il figlio di 2 anni: «Mi ha provocata»

Venerdì 20 Luglio 2018, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 16:19

fa lala mamma lo punisce. Il piccolo Kylen Shangreaux un bimbo statunitense residente nella riserva indiana di Pine Ridge, nello stato del Sud Dakota, è morto a seguito delle violente percosse della madre.La "colpa" del piccolo è stata quella di non essere riuscito a fare la pipì nel vasino di notte, bagnando di conseguenza il letto. Una cosa molto comune nei bambini, soprattutto a quell'età, ma la mamma non ne ha voluto sapere. Come riporta il Sun la donna, la 30enne Katrina Shangreaux, ha iniziato a picchiarlo, perdendo il controllo, fino a causargli lesioni letali.La madre, che ora rischia fino a 40 anni di carcere, ha ammesso di averlo picchiato, dicendo però che si sarebbe trattato di una reazione istintiva e che tale rabbia le si è scatenata dopo che il figlio ha iniziato a chiamarla con il nome della zia e a provocarla, come lei stessa specifica: «Mi ha anche guardato storto». Dopo l'autopsia è emerso che il bambino è morto per emorragia cerebrale, ma sul corpo aveva diversi segni di bruciature di sigaretta e lesioni sia alla testa che ai genitali, che evidenzia abusi subiti nelle settimane e mesi precedenti.La donna, dopo aver visto il letto bagnato, ha preso una cinghia con delle borchie e lo ha colpito a morte. Quando si è resa conto che non c'era più nulla da fare, ha pulito dal sangue la scena del delitto e ha poi chiamato i soccorsi simulando un incidente, dicendo che il piccolo era soffocato con un pezzo di mela. Dai controlli dei medici però è emerso ben altro ed è subito venuta a galla la verità che ha poi incastrato la mamma orco.