Mamma uccide la figlioletta di 2 anni soffocandola con un pezzo di pane. «Il suo corpo non si trova»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 22:13 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 22:17

Sua figlia l’aveva fatta arrabbiare: lei le ha tolto la vita. Un raptus orribile da parte di, una ragazza di 28 anni madre di due figli: entrata in cucina, la 28enne ha visto che la figlioletta di 2 anni aveva gettato il pane sul pavimento. Perciò in preda alla rabbia ha deciso di punirla infilandole in bocca proprio un pezzo di pane, ma troppo grande, che l’ha soffocata.L’orrore è avvenuto a Omsk, in Russia, ed è stato raccontato dai media locali e da quelli britannici: una tragedia successa un mese fa, ma resa nota solo oggi. Dopo averla uccisa, in preda al panico, Svetlana ha convinto il fidanzato a sbarazzarsi del cadavere: «Ha preso la bimba e l’ha avvolta in un asciugamano blu, poi è uscito e ha gettato via la borsa»,I vicini di casa nei giorni successivi si sono però accorti della strana assenza della bimba, e hanno chiamato la polizia. Le indagini hanno perciò accertato quanto era accaduto, ma con un mistero finale: il compagno della donna è infatti morto per cause naturali dieci giorni dopo l’omicidio, e ora nessuno sa dove sia nascosto il corpo della bambina. Svetlana rischia 15 anni di carcere, l’altro figlio di 3 anni attualmente è in un orfanotrofio.