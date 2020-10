Mamma uccisa da una sua amica al settimo mese di gravidanza: «Le ha strappato il bambino dalla pancia»

Le ha tagliato la pancia per rubarle il bambino che ha portato in ospedale. Reagan Hancock, 22 anni, incinta di sette mesi e mezzo, è stata trovata venerdì dalla madre nella sua casa di New Boston, in Texas. La donna sarebbe stata aggredita da un'amica che le ha rubato il feto dalla pancia uccidendo sia la 22enne che il bambino.

Dopo aver tagliato il suo utero, l'amica è fuggita in un altro stato degli Usa con il feto e lo ha portato in ospedale nella speranza di potergli salvare la vita, ma non è stato possibile. La donna è stata accusata di aver rapito e ucciso un bambino non ancora nato.

Reagan aveva già un bambino ed era in attesa del secondo figlio. Aveva lei stessa ricevuto in casa la sua omicida, credendo si trattasse di una visita tra amiche. Ma proprio durante la visita la donna ha preso un coltello e ha reciso l'addome della 22enne per poter rubare il figlio.

Ultimo aggiornamento: 21:06

