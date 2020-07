Nelson Mandela, morta la figlia più giovane Zindzi: aveva 59 anni, lascia marito e 4 figli

Zindzi Mandela, la figlia del leader anti-apartheid Nelson Mandela e Winnie Madikizela-Mandela, è morta all'età di 59 anni. La televisione di Stato sudafricana, South African Broadcasting Corporation, ha riferito che Mandela è morta lunedì mattina presto in un ospedale di Johannesburg. Era ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca dal 2015.

La figlia di Mandela salì alla ribalta internazionale nel 1985, quando il governo in carica allora espressione della minoranza bianca si offrì di liberare Nelson Mandela dal carcere se egli avesse denunciato la violenza perpetrata dal suo movimento, l'Africa National Congress, nella lotta contro l'apartheid, il brutale sistema di discriminazione razziale ancora in vigore in Sudafrica in quel momento. Zindzi Mandela lesse la lettera con cui il padre rifiutava l'offerta in un incontro pubblico molto affollato che fu trasmesso in tutto il mondo. Lascia un marito e quattro figli.

