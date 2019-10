Mangia una crocchetta di pesce bollente, muore soffocato qualche ora dopo

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:46

Il britannico Darren Hickey, 51 anni, è morto soffocato dopo aver mangiato una crocchetta bollente di pesce che gli ha bruciato la gola, secondo quanto ha dichiarato il tribunale della città di Bolton.Secondo la stampa locale, l'uomo era un manager e viveva nella vicina città di Horwich. Il 4 aprile scorso, stava per lasciare l'edificio dove lavorava, quando uno dei suoi chef gli ha chiesto di assaggiare un fishcake, un piatto tradizionale inglese.La crocchetta era, però, così calda che gli ha provocato un'ustione alla gola, causandogli un edema alla laringe che in poche ore gli ha impedito di respirare. L'uomo si era rivolto anche a un ospedale, ma è stato mandato a casa con la prescrizione di un paracetamolo. Poco dopo, tuttavia, le condizioni di Hickey sono peggiorate e ha smesso di respirare.Il patologo Patrick Waugh, che ha effettuato l'autopsia, ha affermato che l'episodio che ha colpito Hickey è molto raro nella vita di tutti i giorni e difficilmente viene diagnosticato. «Normalmente, si riscontra questa situazione nelle persone coinvolte in incendi domestici che inalano fumo, che brucia le vie aeree o coinvolte in incidenti industriali con vapore caldo», ha spiegato.