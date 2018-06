Mangia un kebab in un centro commerciale, 15enne poco dopo: ecco cosa è successo

Mercoledì 27 Giugno 2018, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 16:19

Muore poco dopo aver mangiato una causa di una grave. In questi giorni il proprietario dell'attività è stato condannato a versare unalla famiglia della 15enne, Chloe Gilbert, morta a seguito di unodopo due ore dall'aver consumato un kebab alla Al Falafel Takeaway Ltd, nel Somerset, di proprietà di Riad Benotman.La ragazza soffriva di una forte allergia al latte e a tutti i suoi derivati, come riporta anche Metro , aveva sempre con sé una penna di adrenalina, proprio perché sapeva dei rischi che correva nel caso in cui avesse ingerito latticini. Il proprietario dell'attività, avrebbe omesso la presenza di una salsa allo yogurt nel panino della giovane, causandone così la morte.Chloe è svenuta mentre camminava all'interno del centro commerciale, i soccorsi sono stati avvertiti subito, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarla è stato vano. La 15enne è morta al Royal United Hospital in città, il 5 marzo 2017, ma in questi giorni la famiglia ha scoperto di aver vinto la sua battaglia legale. I cari della ragazza hanno sporto denuncia contro il chiosco, lei sapeva di essere allergica, e non si sarebbe mai esposta a un simile rischio. Il proprietario del chioso ha, dal canto suo, ammesso di non aver verificato gli allergeni presenti in alcune delle salse che seviva e questo è stato fatale per l'adolescente. Benotman dovrà ora pagare 3 mila sterline.