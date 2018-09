Mangia un panino e ha una reazione allergica in aereo: 15enne muore

Domenica 23 Settembre 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 16:54

Mangia un panino su un aereo e muore a seguito di una grave reazione allergica. Natasha Ednan-Laperouse stava andando in Francia, da Londra. La 15enne era partita per una vacanza di 4 giorni insieme a una sua amica e durante il volo ha voluto fare uno spuntino con un panino dove però era presente il sesamo, cibo a cui era altamente allergica.Il sesamo è uno dei 14 allergeni che devono essere elencati sui prodotti preconfezionati provenienti dai locali del negozio, in base alle normative dell'UE. La linea Pret a Manger, dove la ragazza ha comprato il panino mentre era in aeroporto, pare non lo avesse indicato, così l'adolescente si è sentita male ed è morta poche ore dopo nell'ospedale di Nizza.Il motivo è nel fatto che l'azienda prevede la produzione di panini in loco e questo non li obbliga ad indicare gli allergeni. Appresa la notizia Pret a Manger ha voluto esprimere il suo dolore per l'accaduto, come riporta anche l 'Independent: «Prendiamo le allergie alimentari e il modo in cui le informazioni sugli allergeni sono fornite ai nostri clienti seriamente , continueremo a fare tutto il possibile per assistere l'inchiesta».Dopo essersi sentita male sul volo della British Airway la ragazza è stata immediatamente soccorsa dal personale, effettuato l'atterraggio il prima possibile è stata subito condotta in ospedale, ma purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare.