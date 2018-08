Si siede vicino a due ragazze sul bus, maniaco violenta una 16enne e picchia l'amica

Appeal to identify male following sexual assault https://t.co/pD9R6Lzoi1 pic.twitter.com/FhL6MBROmA — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 9 agosto 2018

Venerdì 10 Agosto 2018, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 11 Agosto, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era seduto vicino a, poi però hadi una di loro impedendo all'amica di chiamare aiuto. La polizia sta cercando di rintracciare l'uomo che viaggiava sulla linea 358 da Penge verso Crystal Palace, a Londra, e che ha abusato sessualmente e aggredito due ragazze di appena 16 anni.Si tratterebbe di un giovane bianco sui 20 anni, alto circa 1,75m, con capelli corti e castani e occhi marroni, come riporta anche la stampa locale . Indossava una tuta di cotone grigio scuro e scarpe da ginnastica bianche. Come mostrano anche alcuni frame delle telecamere di sicurezza, è salito sul bus e si sarebbe seduto vicino a due ragazze.Il giovane avrebbe iniziato a fare commenti inappropriati, così le due adolescenti hanno provato ad allontanarsi, a quel punto però l'uomo ha aggredito una delle due e ha abusato dell'amica. A fine corsa le due ragazze hanno denunciato l'accaduto e ora sono partite le indagini da parte della polizia. Chiunque abbia informazioni utili, hanno fatto sapere le autorità può di scrivere su Twitter all’account @MetCC. In alternativa, è possibilei contattare Crimestoppers, anche in modo anonimo, al numero 0800 555 111 o online su crimestoppers-uk.org.