Manico della racchetta si conficca nel cranio mentre gioca con il fratello maggiore, bambina di 6 anni morta in vacanza al lago

Doveva essere l'ultimo giorno di una tranquilla vacanza in un cottage sul lago, ma si è trasformato nel peggiore degli incubi per una famiglia con quattro figli. Mamma e papà si stavano rilassando dopo pranzo mentre i bambini giocavano al sole quando delle urla strazianti hanno richiamato i genitori dal retro della casa. Svoltato l'angolo, hanno guardato con orrore crescente la loro figlia di 6 anni accasciarsi sul prato inerme davanti ad uno dei suoi fratelli.

La tragedia

Lucy Morgan, la penultima di quattro fratelli di una famiglia del New Jersey, stava giocando a badminton quando una racchetta si è rotta e un frammento le ha trafitto il cranio uccidendola. I famigliari stavano trascorrendo l'ultimo giorno di vacanze nel cottage in affitto sul lago Sosokis a Limerick nel Maine. «Stavamo pranzando velocemente in riva al lago - racconta sul blog Calamity Strikes il papà Jesse Morgan, pastore della Green Pond Bible Chapel a Rockaway - e i bambini hanno deciso di provare a giocare a badminton in giardino. Bethany (la mamma, ndr) e io ci stavamo rilassando nella parte posteriore della casa quando abbiamo sentito urlare».

Gli investigatori hanno ricostruito che la ferita è stata provocata non volontariamente dal fratello di 10 anni.

Mentre giocavano insieme, l'asta di alluminio della sua racchetta si è staccata dal manico di legno, colpendo la testa della bambina. Lucy è caduta a terra, respirava ma non rispondeva ai soccorsi quando è stata portata d'urgenza nell'ospedale locale, il Maine Medical Center di Portland, tramite elicottero.

Condotta direttamente in sala operatoria, dove i chirurghi hanno rimosso parte del suo cranio per alleviare la pressione, Lucy è stata rianimata ma aveva perso tutte le funzioni cerebrali e la piena capacità di respirare da sola. I medici hanno avvertito la famiglia che la bambina aveva «una possibilità molto ridotta» di riprendersi. Il frammento di asta della racchetta nel cranio era andato in profondità nel suo cervello, causando emorragie arteriose. La bambina è morta a causa delle ferite riportate mercoledì intorno alle 4 del mattino.

Il doloroso ritorno a casa

Il viaggio di ritorno in New Jersey è stato straziante per la famiglia. «Ogni volta che guardavo nello specchietto retrovisore - ha scritto il padre nello stesso blog - desideravo di vedere Lucy mangiucchiare alcune crocchette di pollo dopo che ci siamo fermati da Wendy's e ne abbiamo ordinati solo cinque».

Secondo Morgan, i fratelli di Lucy, Silas, 10, Shiloh, 8, e Atticus, 4, stanno lottando per comprendere la perdita e stanno tragicamente «incolpando se stessi e prendendola duramente». Il fratello che ha accidentalmente causato l'infortunio mortale ha chiesto ai suoi genitori in lutto: «Come potremmo mai essere di nuovo felici?».

«Siamo rimasti seduti sui gradini per un po’ a piangere finché non ho finalmente trovato il coraggio di aprire la porta (di casa, ndr) - ha concluso il papà nel post - Siamo crollati di nuovo ammucchiati sul pavimento della cucina piangendo insieme più forte di quanto avessimo mai fatto». I funerali di Lucy si terranno il 15 giugno nella chiesa paterna.