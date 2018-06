Rivolta davanti all'ambasciata d'Italia a Madrid: «Salvini, dimettiti»

Martedì 26 Giugno 2018, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 15:19

MADRID - Al grido di «Salvini dimission!» un centinaio di appartenenti alle comunità aderenti al Consejo estatal del Pueblo Gitano hanno manifestato oggi davanti l’ambasciata d’Italia Madrid contro il censimento dei rom, proposto dal ministro degli interni italiano Matteo Salvini, e reclamando le sue dimissioni, assieme alla condanna unanime da parte della Ue. Una delegazione dei manifestanti, guidata dalla vicepresidente del Consejo estatal del Pueblo Gitano, Beatriz Carrillo de Los Reyes, è stata ricevuta dall’ambasciatore d’Italia in Spagna, Stefano Sannino, al quale ha consegnato una lettera manifesto rivolta alle autorità italiane, in cui si denuncia «il piano di persecuzione razziale» e contro il «progetto incostituzionale e razzista» di censimento della comunità rom proposto dall'esponente della Lega.«Abbiamo avuto una conversazione costruttiva», ha segnalato l’ambasciatore, che si è detto disposto ad ascoltare «preoccupazioni e rivendicazioni» della comunità gitana, per trasferirle a Roma alle autorità italiane. Il direttore dell’Istituto di Cultura Gitana, Diego Luis Fernandez, dopo aver ricordato che il saluto tradizionale gitano è «salute e libertà», ha assicurato: «Non resteremo fermi né in Spagna né in Italia, ci vedrete molto svegli e vigili», perché «la tragica storia” che ha visto perseguitato il popolo rom «non sia dimenticata».Un’analoga manifestazione ha mobilitato questa mattina a Siviglia decine di persone appartenenti alla comunità rom nella Plaza Nueva e numerose mobilitazioni di protesta si sono svolte in altre città spagnole. Convocata sempre dal coordinamento del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la protesta nel capoluogo andaluso contro “la gitanofobia” ha reclamato le dimissioni di Salvini e la messa fuorilegge della Lega, oltre alla condanna unanime da parte dell’Unione Europea.