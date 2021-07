Covid, casi crescono più del previsto in Europa: in Spagna del doppio. La mappa dei contagi

Ci si aspettavano 21.743 casi in Spagna tra il 26 giugno e il 3 luglio, e invece ce ne sono stati il doppio: 51.405. Preoccupano le stime del centro previsionale Covid dell'Ecdc. Un fattore, sicuramente, è la variante Delta. Anche per altri Paesi in Europa nell'ultima settimana i casi di Covid sono cresciuti più del previsto. Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, dove la curva discendente dei contagi si è invertita. In Italia si attendevano 5.222, ma ce ne sono stati 3.909. In Belgio, le previsioni dell'Ecdc davano per la stessa settimana 1.960 nuovi casi, ce ne sono stati oltre 4 mila.

It typically takes 2-3 weeks from the date you complete your vaccination to get the full effect. It is best to combine vaccination with hygiene and physical distancing measures, depending on the situation. #SafeVaccines — EU_HEALTH - #SafeVaccines (@EU_Health) July 5, 2021

Mappa contagi, situazione decessi stabile

La situazione dei decessi resta invece tutto sommato stabile: in Spagna 13 in più in una settimana rispetto alle previsioni, in Italia 26 in più, in Belgio 8 in meno. Nel Regno Unito, dove i contagi hanno ripreso a crescere dall'ultima settimana di maggio, i morti sono stati 118 invece dei 164 stimati. La variazione rispetto alle attese è molto più contenuta di quella dei contagi.