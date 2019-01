Multiproprietà sul Mar Rosso, 20mila raggirati: ecco come recuperare i soldi

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multiproprietà sulle coste del Mar Rosso? Chi ha fatto questo investimento è rimasto vittima di un inganno, perché in quella zona dell'Egitto è proibito per leggere vendere ai cittadini stranieri.I vincoli contrattuali non sono tutti uguali, cambiano a seconda dello Stato dove ha sede, spiega in una nota Federcontribuenti, che poi fornisce consigli utili su come ottenere lo svicolo di un timeshare o diritto reale (cosiddetta multiproprietà) acquistato nelle località di Sharm el Sheik, Hurgada, Marsa Alam.«Parliamo di circa 20mila titolari di diritto vacanza, di cui ben oltre il 50% di questi sono costretti a pagare le spese fisse condominiali annue anche se da anni non usufruiscono più della vacanza - spiega Federconsumatori - chi ha acquistato uno di questi diritti in Egitto deve sapere che soluzioni esistono e sono praticate già da anni da professionisti italiani in collegamento con legali e professionisti Egiziani, è una pratica comprovata da diversi anni, quindi nulla di nuovo. Il problema dello svincolo quando di mezzo c'è un altro Stato è il costo e l'iniziale opposizione della società di gestione. L'investimento dell'ignaro consumatore è stato tra le 10 fino ai 100 mila euro; investimento perchè al momento della vendita veniva o viene fatto credere appunto di investire denaro. Invece di sicuro si hanno da pagare, oltre all'acquisto, anche le spese annue e la difficoltà di cedere o liberarsi definitivamente di questo vincolo».Come uscirne? «Con cause legali dirette alla società venditrice e finanziaria e nel caso di acquisto rateale con finanziamento finalizzato - si legge ancora nella nota - normalmente si riescono a recuperare anche parte delle somme spese. In caso di preliminari non ancora perfezionati con rogito o contratto definitivo, si può anche chiedere l'annullamento tramite le autorità preposte e con possibilità di ristoro di quanto speso, se la società venditrice è solvibile».La Federcontribuenti torna con una nuova proposta di legge comunitaria che sia più garantista per gli acquisti di questo tipo fuori la comunità europea ove il diritto non trova facilmente applicazione o interpretazione con quello comunitario. «I costi ci sono e riguardano l'impiego di più figure sia in Italia sia nel Paese dove si ha il diritto vacanza. In Egitto è proibito, per legge, ai cittadini stranieri l’acquisto di una proprietà lungo le coste del Mar Rosso. Divieto che non ha impedito a note holding italiane di vendere ad ignari cittadini italiani costosissime multiproprietà inservibili. In realtà e spesso con l’inganno o quanto meno subdolamente, centinaia di cittadini italiani sono stati convinti a comprare una proprietà che non potevano acquistare, scoprendo in ritardo di aver pagato caramente un non meglio specificato diritto di cui non riescono a liberarsi restando intrappolati da contratti mal posti».