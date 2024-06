Dopo la Mano, arriva la "Pastilla de Dios". Si tratta delle 70 pasticche di MdMa disegnate con il profilo di Diego Armando Maradona e sequestrate in una sala da bowling di Buenos Aires. La scoperta ha avviato un’indagine che si è conclusa con una retata in cui è stata smantellata la banda.

Nel caso gli arrestati sono due e sono state sequestrate anche altre sostanze stupefacenti, come metanfetamine, marijuana e cocaina. L’operazione è stata ordinata dal Tribunale Penale e dei Reati Minori N° 3, presieduto da María Mercedes Maiorano, ed è stata eseguita in un appartamento situato nella quartiere Mario Bravo. Lì, un gruppo di poliziotti della Divisione Investigativa Antidroga ha arrestato una donna di 26 anni e un uomo di 29 anni e ha sequestrato una quantità significativa di narcotici, il cui importo totale è stimato a oltre 12.732.000 pesos. Non solo Maradona, però, la Polizia ha traovato anche altri volti raffigurati sulle pasticche come “Bizarrap” i “Daft Punk”.