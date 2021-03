Maradona, all'asta l'ultima auto: ecco quanto è stata pagata

Una Porsche Coupé con la quale andare a fare allenamento. Chi se non Diego Armando Maradona? Nelle scorse ore è stata venduta all'asta l'ultima auto europea dell'ex Pibe de Oro, una Porsche 911 Type 964 Carrera 2 Convertible Works Turbo Look acquistata dall'asso argentino nel novembre del 1992 e utilizzata nei mesi di permanenza a Siviglia, prima di fare ritorno in Sudamerica.

La vettura - una edizione limitata - è stata venduta a Parigi per la cifra record di oltre 480mila euro (l'asta era partita da 200mila euro). L'auto era stata rivenduta da Maradona al termine della sua seconda esperienza spagnola ed è rimasta nelle mani dei collezionisti nell'ultimo trentennio. Diego non impiegò molto tempo a farsi notare sulla sua nuova macchina in Andalusia: fece rumore, infatti, la multa rimediata dopo poche settimane per passaggio con semaforo rosso alla velocità di 180km/h in pieno centro città.

Ultimo aggiornamento: 10:23

