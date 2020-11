Come un segno del destino, nella notte italiana ad andare in scena è stata la più classica delle sfide: Boca Juniors-Newell's è la partita di Diego Armando Maradona: da un lato la squadra che l'ha fatto conoscere al mondo, dall'altra quella con cui era tornato a incantare in patria appena prima del suo ultimo mondiale, quello americano del 1994.

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona e le ombre sulla morte: tra l'avvocato e Claudia,... LA MORTE DI MARADONA Maradona, il figlio segreto chiede la riesumazione del cadavere:...

Con Dalma Maradona en la Bombonera, Cardona marcó un golazo y se lo dedicó a Diego 😭pic.twitter.com/q7wfjJZLFy — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) November 29, 2020

Una gara decisa in favore dei padroni di casa dalla doppietta di Cardona. Alla Bombonera, sul Palco Maradona era presente anche Dalma Maradona, prima figlia dell'ex campione di Napoli e Argentina, invitata dagli xeneises. Dopo la marcatura di Cardona, tutta la squadra è andata a rendere omaggio a Dalma che dal palco di suo padre è scoppiata in un lungo pianto che ha emozionato il mondo facendo velocemente il giro della rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA