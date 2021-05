«Pericolo di fuga»: divieto di espatrio per i sette indagati per la morte di Maradona

Il tribunale argentino ha vietato al neurochirurgo Leopoldo Luque e agli altri sei imputati nell'inchiesta sulla morte di Diego Maradona, avvenuta il 25 novembre scorso, di lasciare il paese. Il giudice di garanzia Orlando Díaz ha preso il provvedimento in risposta a una richiesta dei pubblici ministeri Laura Capra, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari per pericolo di fuga. La decisione del tribunale è arrivata una settimana dopo che i pubblici ministeri hanno aggravato le accuse a loro carico: gli indagati sono adesso sospettati di omicidio con dolo eventuale. La pena per questo reato va dagli 8 ai 25 anni.

I sette indagati sono il neurochiurgo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz, gli infermieri Dahiana Madrid e Ricardo Almirón, il medico Nancy Forlini e il coordinatore degli infermieri Mariano Perroni. I primi interrogatori sono previsti lunedì 31 maggio.