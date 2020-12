Maradona, riapre la Casa de D10S a Buenos Aires: «Sono qui le radici di Diego»

La Casa de D10S, quella nel quartiere La Paternal di Buenos Aires, riapre il 10 dicembre dopo i giorni del lutto. Non è una data casuale per ospitare nuovamente i visitatori in arrivo da tutto il mondo che vogliono vedere il primo appartamento - Lascano numero 2257 - in cui andò a vivere Diego Armando Maradona con i suoi familiari dopo aver firmato il contratto con l’Argentinos Juniors. «Il 10 dicembre di vent’anni fa, al termine di una votazione organizzata dalla Fifa, Maradona fu premiato a Roma come giocatore del secolo ed è bello ricordarne la grande figura proprio quel giorno», spiega Cesar Perez, che è il titolare del museo in cui vi sono tanti segni del giovanissimo Diego, quello che aspirava a diventare il primo calciatore al mondo. La vendita dei biglietti per la riapertura della Casa de D10S è cominciata in questi giorni e ci sono già tante prenotazioni, nonostante le difficoltà per gli spostamenti provocati dalla pandemia.

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona, la maledizione del clan: tutti gli uomini di Diego finiti... LA MORTE DI MARADONA Napoli, quando lo scrittore Galeano omaggiò l'altare di...

Il padre di Cesar, Alberto Miguel Perez, ha conosciuto il sedicenne Maradona. Era il segretario generale dell’Argentinos Juniors e gli fece firmare il primo contratto da calciatore professionista il 24 maggio del 1977. Quel documento è esposto nella casa che la famiglia Perez ha riaperto anni fa affinché si conoscessero le radici di Diego. Spiega Alberto Miguel Perez: «Il primo contratto di Diego era di 80mila pesos dell’epoca. Lo avevo conosciuto quando era arrivato presso il nostro centro sportivo “Las Malvinas” per giocare con la squadra dei più piccoli, le “cebollitas”. Pochi mesi prima della firma di quel contratto, a gennaio, avevo guidato la delegazione dell’Argentinos Juniors nel ritiro precampionato a Tandil. Cosa mi colpì di quel ragazzo? Che giocava con la personalità e la qualità di un veterano e non aveva ancora 17 anni. E quello che vedevamo ci faceva pensare che sarebbe arrivato ai massimi livelli».

È stato lui a volere creare questo museo nel quartiere della Paternal, vicino allo stadio dell’Argentinos Juniors, dove vivono ancora alcune sorelle di Diego. «Dal giorno in cui Maradona è uscito di casa, è sempre stato un mio desiderio recuperarla perché sapevamo che un giorno sarebbe stato visitato da tutta l’umanità, un tempio. Abbiamo mantenuto i rapporti con la sua famiglia, le sorelle sono spesso venute qui e si sono sempre emozionate», spiega Alberto Miguel Perez, che non dà giudizi sullo stile di vita di Maradona: «Lui è nato, ha vissuto ed è morto come voleva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA