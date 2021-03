Coppola, l'ex manager di Maradona ricoverato in terapia intensiva

Guillermo Coppola, 73 anni, ex manager di Diego Armando Maradona, è ricoverato in terapia intensiva nel Sanatorio Finocchietto di Buenos Aires a causa di una fibrosi polmonare. Due mesi fa Coppola era stato colpito da Coronavirus. L'uomo di affari, che negli ultim anni si dedica soprattutto all'attività di commentatore radiotelevisivo, era entrato in ospedale domenica 14 a causa di problemi respiratori.

Coppola ha seguito Maradona nei suoi anni napoletani, dal 1985 al 1990. Si erano ravvicinati anni dopo e, anche se non gestiva più gli affari dell'ex campione, Guillermo era rimasto legato al Pibe e alla sua famiglia. Ricordava con commozione l'onore concesso da Claudia e dalle figlie Dalma e Gianinna di poter portare la sua bara ai funerali del 26 novembre.

