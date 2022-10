Maradona, l'ex compagna di Diego a Dubai: «Voglio la verità sull'eredità»

Una nuova (e penosa) puntata della querelle tra gli eredi Maradona. E proprio la ripartizione dell'eredità è al centro della polemica tra Veronica Ojeda, ultima compagna di Diego e madre di Diego Fernando, e Claudia Villafane, la ex moglie e madre di Dalma e Gianinna.

Veronica Ojeda è volata a Dubai, secondo quanto scrive il sito infobae.com, per fare luce su alcuni aspetti dell'eredità di Diego. Vuole chiarire, in particolare, il rapporto tra l'avvocato Sebastian Baglietto, che è stato l'amministratore dell'eredità fino a poche settimane fa, e Claudia Villafane. «Loro hanno preso l'eredità e a mio figlio niente», è stata l'accusa - tutta da dimostrare - lanciata attraverso i media prima di volare a Dubai, dove Diego aveva vissuto per molti anni per lavorare come allenatore. Negli Emirati Arabi quali conti vi sono? E quali contratti commerciali aveva sottoscritto il Pibe, scomparso il 25 novembre di due anni fa? «Ci sono loro contratti (Dalma e Gianinna, ndr) di cui non eravamo a conoscenza», ha aggiunto Veronica Ojeda.