Maradona, il giudice di Buenos Aires conferma: «Gli eredi di Diego sono cinque»

Il giudice Luciana Tedesco del Rivero del tribunale di Buenos Aires ha reso nota la “declaratoria” in cui conferma che gli eredi di Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre, sono cinque. Si tratta dei figli Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior (nato a Napoli dalla relazione con Cristiana Sinagra) e Diego Fernando. «Sono questi gli eredi definitivi, a meno che un giorno non se ne aggiungano altri in base a una sentenza», spiega Sebastian Baglietto, l'avvocato incaricato della successione.

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona, cento giorni fa la morte: i misteri del decesso e... LA MORTE DI MARADONA Maradona, manifestazione a Buenos Aires con le figlie: «Diego... ARGENTINA Maradona, la figlia Dalma furiosa:«Ma quando arrestano i medici?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA