Maradona, indagato medico personale per omicidio colposo: perquisita la casa

Ancora non è chiaro come sia realmente morto Diego Armando Maradona. Nonostante l'autopsia abbia confermato il decesso per cause naturali, si sta indagando sui ritardi dei soccorsi. Arriva dall'Argentina la notizia che il giudice di San Isidro ha ordinato di perquisire la casa e l'ambulatorio del neochirurgo Leopoldo Luque, il medico personale del Pibe de Oro, che ha operato di persona il Diez di un ematoma subdurale alla clinica Olivos il 3 novembre scorso e con cui il campione è stato immortalato nell'ultima foto.

This handout file photo taken on Nov 11, 2020 and released by the press officer of Diego Maradona shows Argentine football legend Maradona shaking hands with his doctor Leopoldo Luque in Olivos, Buenos Aires province, Argentina.

Maradona passed away on Nov 25, 2020.

