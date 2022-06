Sempre più divisi, anche se in mezzo ci sono dei bambini, Benjamin e Diego Fernando, il nipote e l'ultimo - in ordine di nascita - dei figli di Diego Armando Maradona. Una saga familiare che è sempre più triste e che ha fatto registare un nuovo, penoso, capitolo in occasione della Finalissima Italia-Argentina, stravinta dalla Seleccion a Wembley.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati