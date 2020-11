«Maradona lasciato solo per 12 ore dai sanitari». L'avvocato Morla: l'ambulanza in ritardo di mezz'ora, idiozia criminale

«Maradona lasciato solo per 12 ore dai sanitari avrebbero dovuto occuparsi di lui». L'accusa arriva dall'avvocato Morla: l'ambulanza in ritardo di mezz'ora, idiozia criminale. Diego Armando Maradona, dunque, sarebbe stato «lasciato solo per 12 ore» dai sanitari che si sarebbero dovuti occupare di lui, accusa l'avvocato e cognato del campione argentino Matias Morla, che posta un duro comunicato su Twitter chiedendo un'indagine approfondita sulla vicenda.

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona, la tomba al cimitero Jardin de Bella Vista a Buenos Aires:... LA MORTE DI MARADONA Maradona, il medico personale denuncia: «Doveva restare in...

Maradona, la tomba al cimitero 'Jardin de Bella Vista' a Buenos Aires: sepolto oggi accanto a mamma e papà

Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati

Maradona, la tomba al cimitero 'Jardin de Bella Vista' a Buenos Aires: sepolto oggi accanto a mamma e papà

Maradona, file e tensioni per la camera ardente alla Casa Rosada

Ambulanza in ritardo

«L'ambulanza è arrivata in ritardo di mezz'ora, un'idiozia criminale», attacca ancora il legale che conclude. «Diego è stato un buon figlio, il miglior giocatore del mondo e una persona onesta».

Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati Diòs gli diede una mano un giorno in Messico nell''86. Gli aveva dato anche due piedi che agivano come due mani di un uomo qualunque: davano carezze e ceffoni al pallone. Gli indicavano la via, la via del gol o quella d'un compagno che desse il colpo di grazia, senza poter sbagliare.





Alle 5.30 di mattina ora di Buenos Aires la coda verso la presidenziale Casa Rosada dove è esposto il feretro di Diego Armando Maradona è già di proporzioni incontrollabili pic.twitter.com/UFtDq8n7Xu — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 26, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA