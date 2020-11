​Maradona, licenziato dipendente pompe funebri per fotografia accanto alla bara

Pessimo episodio, avvenuto in Argentina. L'impresa di pompe funebri incaricata dei funerali di Diego Armando Maradona ha annunciato di aver licenziato in tronco il proprio dipendente che oggi si è fotografato accanto alla bara aperta mentre accarezza il viso dell'ex campione argentino e mostra il pollice in alto. Lo scrive il sito brasiliano della rete Globo. La foto ha cominciato a girare in giornata sui social e su alcune chat di whatsapp in Argentina. «È una canaglia, pagherà per questa aberrazione. Voglio incontrarlo personalmente, è un codardo», ha detto il legale di Maradona, Matias Morla. L'agenzia funebre ha chiesto scusa alla famiglia dell'ex campione del mondo e ha annunciato al sito Todo Noticias, del gruppo Clarin, di aver licenziato in tronco il dipendente.

APPROFONDIMENTI L'ULTIMO SALUTO Diego Maradona, i funerali: caos alla Casa Rosada, spostato il... ARGENTINA Maradona, morto da solo? L'avvocato: «Dodici ore senza... CALCIO Diego Maradona, l'eredità potrebbe scatenare una crisi... ITALIA Maradona, Napoli in lutto cittadino: suore di clausura issano... ARGENTINA Maradona, l'autopsia: «Insufficenza cardiaca ha generato un... CALCIO ​Maradona, il ricordo di Zola, erede nel Napoli: «Il... ARGENTINA Maradona, la tomba al cimitero 'Jardin de Bella Vista' a... IL RITRATTO Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati SPORT Addio a Maradona, le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo SPORT Maradona, tensioni a Buenos Aires tra polizia e tifosi CALCIO Morto Maradona, Pelè: «Un giorno giocheremo insieme in... MONDO Maradona, file e tensioni per la camera ardente alla Casa Rosada ARGENTINA Maradona, i fan all'esterno della clinica a La Plata L'INTERVENTO Maradona, il 12 novembre scorso le dimissioni dall'ospedale dopo... CALCIO Maradona, contro l'Inghilterra il gol più bello della... CALCIO Messi a Maradona: «Ti mando tutta la forza del mondo» IL RITRATTO Morro Maradona, Dio del calcio dal cuore napoletano. Una vita tra... CALCIO Addio a Maradona, l'ultima intervista: il sogno che voleva...

Ultimo aggiornamento: 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA