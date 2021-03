Maradona: nuovo scontro sull'eredità tra le sorelle e le figlie di Diego

Un nuovo scontro tra le sorelle e le figlie di Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre. La sorella Ana ha inviato un messaggio audio al programma televisivo Intrusos, con parole dure nei confronti di Dalma e Gianinna, le due figlie dell'ex campione e di Claudia Villafane.

Ana Maradona ha detto: «Quando le mie nipoti la smetteranno con questo circo e di buttare tanta m... parleremo. Parleremo noi e le persone che sono innocenti. E diremo la nostra verità». E poi: «Vorrei soltanto una cosa adesso: che si lasci in pace mio fratello».

Ana e le sorelle Kitty e Lili hanno deciso di affidarsi a Matias Morla, l'ex avvocato di Diego e amministratore della società che gestiva i suoi contratti (Sattvica SA), per essere rappresentate come parti lese nell'inchiesta sulla morte del campione. Per ora vi sono sette indagati.

