Maradona torna sui social, i figli: «Manterremo attivi i tuoi canali, avrai il tributo che meriti»

A quasi un anno dalla sua scomparsa, riecco spuntare sui social Diego Armando Maradona. Dal suo account ufficiale Instagram è stata postata in queste ore una foto dell'ex pibe de oro con una lunga frase di Eduardo Galeano e un pensiero: «I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco unico non si spenga mai. Ecco perché manterremo attive le tue reti social, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano abbiano un posto dove possano renderti il tributo che meriti». Tanti i tifosi che hanno ringraziato la famiglia per questa idea in rete.

APPROFONDIMENTI SUI SOCIAL Il Napoli ricorda l'esordio di Diego: «1984, la prima... LA SERIE TV Maradona, De Laurentiis annuncia: «Farò una serie tv di...