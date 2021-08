Maradona contro Maradona (e Morla): volano gli stracci tra le sorelle e i figli di Diego

Povero Diego, ma riuscirai a trovare mai pace? A poco più di otto mesi dalla morte di Maradona volano gli stracci tra le sue sorelle (e l'avvocato Morla che sembra continui ad assisterle nonostante il divieto di un giudice) e le sue figlie. Lo scontro non è in tribunale, almeno per ora. Ma in tv e sui social. Ana, Kity e Cali Maradona, accompagnate da Morla, sono state ospiti del programma televisivo di America Tv “Debo decir” e hanno detto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati